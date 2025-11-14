В Волгоградской области открыли первый Центр лечения критической ишемии

Первый в Волгоградской области центр лечения критической ишемии нижних конечностей открылся при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в комитете здравоохранения региона.
Новый центр создан на базе отделения сосудистой хирургии Волгоградской областной больницы № 1. Он рассчитан на 40 коек. Там есть три операционные с современным оборудованием, рентгенэндоваскулярная служба, два ангиографа для выполнения сложных вмешательств на магистральных артериях нижних конечностей.
Получить помощь в подразделении могут люди с осложнениями на фоне атеросклероза артерий и сахарного диабета по полису ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.