Вучич: Сербия продолжит сотрудничать в сфере АЭС с Францией

Вучич уточнил, что развитие сферы ядерной энергетики, строительство атомной электростанции стали одними из тем общения с Макроном. «Мы выделили 30 млн евро на предварительные исследования, касающиеся АЭС в будущем, и мы будем работать над этим», — приводит его слова «Интерфакс».
Сербский президент уточнил, что ранее был подписан документ о сотрудничестве с французской компанией EDF. Взаимодействие с ней стало темой беседы двух президентов, потому что EDF, являясь одним из самых крупных в мире операторов атомных электростанций, принадлежит правительству Франции.
Александр Вучич также рассказал журналистам, что говорил с Эммануэлем Макроном о ситуации на Украине. Он уточнил, что обсуждалась не военная поддержка Киева, а варианты урегулирования военного противостояния.
В Венгрии атомную электростанцию строит российский «Росатом». В отношении важного для страны объекта энергетики были введены санкции после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине. После переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и американского лидера Дональда Трампа в ноябре со строящейся атомной электростанции «Пакш-2» будут сняты ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь США Марко Рубио.