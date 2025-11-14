Ричмонд
Вучич: Сербия продолжит сотрудничать в сфере АЭС с Францией

Президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что его страна продолжит сотрудничество с французскими ядерщиками в области строительства атомной электростанции. Он также рассказал о других темах переговоров с французским лидером, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Вучич уточнил, что развитие сферы ядерной энергетики, строительство атомной электростанции стали одними из тем общения с Макроном. «Мы выделили 30 млн евро на предварительные исследования, касающиеся АЭС в будущем, и мы будем работать над этим», — приводит его слова «Интерфакс».

Сербский президент уточнил, что ранее был подписан документ о сотрудничестве с французской компанией EDF. Взаимодействие с ней стало темой беседы двух президентов, потому что EDF, являясь одним из самых крупных в мире операторов атомных электростанций, принадлежит правительству Франции.

Александр Вучич также рассказал журналистам, что говорил с Эммануэлем Макроном о ситуации на Украине. Он уточнил, что обсуждалась не военная поддержка Киева, а варианты урегулирования военного противостояния.

В Венгрии атомную электростанцию строит российский «Росатом». В отношении важного для страны объекта энергетики были введены санкции после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине. После переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и американского лидера Дональда Трампа в ноябре со строящейся атомной электростанции «Пакш-2» будут сняты ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь США Марко Рубио.

