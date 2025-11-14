Вучич: Сербия продолжит сотрудничать в сфере АЭС с Францией

В Венгрии атомную электростанцию строит российский «Росатом». В отношении важного для страны объекта энергетики были введены санкции после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине. После переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и американского лидера Дональда Трампа в ноябре со строящейся атомной электростанции «Пакш-2» будут сняты ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь США Марко Рубио.