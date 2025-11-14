В Ростове-на-Дону откроется выставка «Искусство Палеха»

В экспозиции будут представлены яркие работы палехских художников XX века. Среди них панно А. М. Куркина «Болдинская осень», иллюстрации к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина, шкатулки А. Галкина «Конек-Горбунок» и В. Петрова «Сказки Ершова», тарелка А. Д. Кочупилова «Царевна-Лебедь». Приобрести билет на выставку можно по Пушкинской карте на сайте музея.