В Ростове-на-Дону откроется выставка «Искусство Палеха»

Выставка народно-художественных промыслов «Искусство Палеха» откроется 15 ноября в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Организация культурных мероприятий — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Название известного народного промысла происходит от поселка Палех в Ивановской области, который в XVI-XVII веках славился своими иконописцами. В XVIII — начале XIX века сформировался уникальный «палехский стиль», объединивший традиции «царских» и «строгановских» икон с реалистическими элементами иконописи верхневолжских городов.
В экспозиции будут представлены яркие работы палехских художников XX века. Среди них панно А. М. Куркина «Болдинская осень», иллюстрации к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина, шкатулки А. Галкина «Конек-Горбунок» и В. Петрова «Сказки Ершова», тарелка А. Д. Кочупилова «Царевна-Лебедь». Приобрести билет на выставку можно по Пушкинской карте на сайте музея.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.