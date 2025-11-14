Ричмонд
В Новосибирске на Вертковской отремонтируют третий этаж детской больницы № 1

Травников поручил разработать проект в сжатые сроки.

Источник: Комсомольская правда

Третий этаж Детской городской клинической больницы № 1 на улице Вертковской ждёт капитальный ремонт. Такое решение приняли во время выездного совещания, которое провёл Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в региональном правительстве.

— Понятно, что к бюджетному циклу вы уже не успеете. Значит, будем рассматривать этот вопрос при первых поправках в бюджет. Вместе со строителями оценивайте ситуацию и оперативно разрабатывайте ПСД, принимайте оптимальные решения, — поставил задачу министру здравоохранения Ростиславу Заблоцкому губернатор.

По словам главы минздрава, конструкцию здания уже проверили специалисты. Экспертиза показала, что первый и второй этажи безопасны для эксплуатации, и туда постепенно возвращают пациентов.

Капремонт потребуется на третьем этаже, где 23 октября в палате обрушилась потолочная балка. Здесь заменят все деревянные перекрытия. Сейчас готовят проектно-сметную документацию и техзадание.

Андрей Травников поблагодарил главного врача Евгению Аверкину и персонал больницы за оперативные действия: пациентов сразу эвакуировали, никто не пострадал.