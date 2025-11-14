Ричмонд
В Верхнетоемском округе Архангельской области обновили мост через реку Ергу

Он является частью туристического маршрута.

Капитальный ремонт моста через реку Ергу в Верхнетоемском округе Архангельской области завершили досрочно. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил в своих социальных сетях глава региона Александр Цыбульский.

«Мост обеспечивает транспортную доступность целого куста деревень с окружным центром, а также является частью туристического маршрута. Поэтому ставили задачу закончить все работы как можно быстрее, но при этом не менее качественно», — написал Цыбульский.

Протяженность обновленного сооружения составляет более 105 м, оно расположено на 26 км автодороги Верхняя Тойма — Тимошино. Во время работ специалисты обновили железобетонные опоры, металлические пролетные строения и мостовое полотно. Также там установили новое барьерное ограждение и дорожные знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.