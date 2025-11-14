В Москве пройдут тематические предновогодние регистрации брака

«В преддверии Нового года столичные пары смогут заключить брак в атмосфере зимней сказки. В последнюю красивую дату года, 25 декабря, церемонии бракосочетания будут проходить в доме Деда Мороза в кинопарке “Москино” и в кинозале ГУМа, зал “Киносалон”. Праздничная атмосфера, красивые декорации и украшенная столица сделают эти церемонии бракосочетания по-настоящему волшебными и незабываемыми», — сказала Уханева, слова которой приводит пресс-служба управления ЗАГС Москвы.