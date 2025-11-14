Годами слышит обвинения в отсутствии патриотизма: почему боль Зайнутдинова глубже, чем кажется?

Корреспондент Vesti.kz озвучил факт, о котором мало кто знает.
За всю историю Казахстан в 15-й раз сыграет с соперником, который на момент проведения матча входит в топ-10 лучших сборных мира. На данный момент бельгийцы занимают восьмое место, в то время как сами казахстанцы находятся на 115-й строчке. Все предыдущие 14 матчей казахстанцы проиграли в битвах с Португалией, Англией, Германией, Нидерландами, Бельгией и Францией.
Зайнутдинов ни разу в карьере не играл с топ-сборными
Если обозначить командами с приставкой «топ» сборные из топ-10, то это действительно так. Лучший бомбардир в истории национальной дружины Бахтиёр Зайнутдинов провёл за команду 44 матча, в которых забил 15 голов. За сборную он играет более семи лет, с марта 2018 года, но часто страдает от травм и вынужденно пропускает игры.
За эти годы он мог уже пять раз сыграть против сборных экстра-класса. Однако судьба пока не позволила ему принять участие в таких больших играх.
В 2019 году пропустил обе игры с лидером рейтинга ФИФА
В том году Зайнутдинов ограничился тем, что смог принять участие в двух стартовых матчах года — забил Шотландии (3:0) и сыграл с Россией (0:4), а затем принял участие в двух последних — забил и Сан-Марино (3:1), и Шотландии (1:3). А все остальные игры, в июне, сентябре и октябре, он был вынужден пропустить.
В том числе матчи с командой, которая занимала первое место в рейтинге — тогда это была как раз Бельгия. В июне он пропустил гостевую игру из-за мышечной травмы — команда проиграла со счётом 0:3. В ноябре из-за травмы он также не помог товарищам в домашней встрече — 0:2.
В 2021 году не сыграл с Францией — она была в топ-3.
Спустя два года Зайнутдинов был не в состоянии помочь сборной в битве с французами, которые в течение того года занимали второе и третье места в мировом рейтинге. В марте команда начинала год домашней игрой с трёхцветными, а Бахтиёр приехал в расположение команды. Однако не смог помочь ей из-за травмы приводящей мышцы.
Тогда лидер сборной подвергся критике за «отсутствие патриотизма» и «нежелание играть за сборную», были слухи, что на него оказывалось давление с угрозами со стороны руководства федерации. Игроку пришлось доказывать наличие травмы в соцсетях путём обращения к общественности и прикладыванием заключения врача. Команда проиграла в домашней игре со счётом 0:2.
В ноябре Зайнутдинов был здоров перед гостевой игрой с действующими чемпионами мира. Однако другой проблемой стало то, что он получил перед этим жёлтую карточку, и у него накопился перебор. Поэтому с Францией он не сыграл и во второй встрече, в который были зафиксированы унизительные 0:8 на табло.
В 2025 году вновь не сыграет с Бельгией.
В этом году из-за практически непрекращающихся травм Бахтиёр пропустил и мартовские, и июньские, и сентябрьские игры. В начале осени команда играла на выезде с Бельгией, которой проиграла со счётом 0:6.
В октябре болельщики казахстанской сборной были рады увидеть Зайнутдинова в составе впервые почти за год. Он забил Лихтенштейну (4:0) и сыграл с Северной Македонией (1:1). Однако в обеих встречах получил по жёлтой и был дисквалифицирован на домашнюю игру с Бельгией. Но тут и другой нюанс: даже не будь у Бахтиёра перебора карточек, он и так не сыграл бы с бельгийцами из-за очередной травмы, из-за которой не был вызван на ноябрьские матчи с Бельгией и Фарерами.
Зайнутдинов не может исполнить мечту — ему нужна поддержка.
Зайнутдинова многие ругают за огромное количество пропусков матчей сборных, а некоторые даже оскорбляют и обвиняют в отсутствии патриотизма. Но хочется посоветовать этим людям хотя бы одним глазом взглянуть на его статистику в клубе, где он пропускает не меньше матчей, оставаясь раз за разом вне игры.
Для любого футболиста матчи с соперниками экстра-класса — это колоссальный опыт. Всем хотелось бы хотя бы раз в жизни сыграть против Эдена Азара или Килиана Мбаппе, и никто не стал бы «косить» от игр за сборную, когда жизнь предоставляет шанс разделить поле с такими мастерами.
Но Зайнутдинов пострадал и в этом, пропустив из-за состояния здоровья уже шесть игр против топ-сборных (с учётом завтрашней встречи). За свою карьеру он никогда не играл на международном уровне против топ-команд, и это большая боль для него самого. Поэтому вместо критики рекордсмен сборной нуждается в поддержке и добрых словах.
В 2025 году Зайнутдинов выходил на поле всего лишь 17 раз. Он сыграл пять игр за «Бешикташ» (пропустил из-за травм — 20), десять матчей за московское «Динамо» (пропустил девять), а ещё две встречи за сборную Казахстана (пропустил восемь — с учётом предстоящих двух игр). В сумме он был здоров только в 19 из 56 возможных матчей за клубы и сборную, а это всего 34 процента от общего числа игр.
Напомним, что матч Казахстан — Бельгия пройдёт в субботу, 15 ноября, на стадионе «Астана Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по казахстанскому времени.