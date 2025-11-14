Годами слышит обвинения в отсутствии патриотизма: почему боль Зайнутдинова глубже, чем кажется?

В октябре болельщики казахстанской сборной были рады увидеть Зайнутдинова в составе впервые почти за год. Он забил Лихтенштейну (4:0) и сыграл с Северной Македонией (1:1). Однако в обеих встречах получил по жёлтой и был дисквалифицирован на домашнюю игру с Бельгией. Но тут и другой нюанс: даже не будь у Бахтиёра перебора карточек, он и так не сыграл бы с бельгийцами из-за очередной травмы, из-за которой не был вызван на ноябрьские матчи с Бельгией и Фарерами.