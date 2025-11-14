Генерал Попов получил Lexus и квартиру за привилегии при строительстве зданий Генштаба

Бывший замглавы Минобороны РФ генерал Павел Попов получил в качестве взятки автомобиль Lexus и квартиру в Москве от строительной компании «Бамстройпуть» за покровительство при возведении зданий Национального центра управления обороной. Показания на генерала дал учредитель компании Игорь Тушкевич, который передал военачальнику машину и недвижимость в обмен на «покровительство». Также у генерала обнаружено незаконно хранившееся оружие, включая раритетный пистолет Mauser. Попов все еще настаивает на своей невиновности.