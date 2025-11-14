«Это как Lego»: перспективы локализации белорусской техники в Приморье

Белорусская техника активно поставляется в Приморье и другие регионы Дальнего Востока, но вопрос локализации производства остается открытым. Современные технологии делают ее менее актуальной. Генконсул Республики Беларусь во Владивостоке Игорь Сокол рассказал в интервью ИА PrimaMedia, почему в условиях глобальной кооперации машиностроения создавать завод с нуля становится менее целесообразно, чем развивать сервисные центры и подготовку кадров.
«Технологический процесс развивается стремительно, и чем дальше он будет развиваться, тем сложнее будет, думаю, говорить о таких вещах, как локализация. Наверное, сейчас она будет не столько актуальна, потому что любой продукт машиностроения — это уже как Lego: где-то взял одно, где-то другое, составил, скомпоновал. Поэтому есть ли смысл создавать предприятие с нуля?», — отметил Игорь Сокол.
Даже сейчас белорусские продукты машиностроения, по его словам, имеют лишь 50−60% локализации.
«Остальное это и продукты, которые производятся в Российской Федерации: и металл, и фильтра, и масла и другие более сложные компоненты. Некоторые элементы китайские, потому что Китай, компания “Вэйчай” (Weichai), нам поставляет двигатели, мосты. То есть нельзя сказать, что тот продукт, который поставляется в Российскую Федерацию, это чисто белорусский продукт», — пояснил дипломат.
Еще одна проблема для локализации белорусского производства — кадры.
«Сейчас многие рабочие машиностроительного предприятия с высшим образованием, не говоря уже о среднеспециальном техническом. На заводах работают отдельные семьи в третьем поколении, есть трудовые династии специалистов. Это уже не просто рабочие, это профессионалы высокого класса», — подчеркнул Сокол.
По мнению генконсула, серьезный потенциал имеет развитие совместных предприятий продажи и обслуживания белорусской техники.
Такое предприятие в октябре открылось в Михайловском районе Приморья. Помимо демонстрации техники на его базе этого центра осуществляется сервис, а также будет организована работа выездных бригад. Этот центр в большей степени специализируется на сельскохозяйственной техники, а также навесном и прицепном оборудовании к ней, с учётом сельскохозяйственной направленности данного округа.
Еще один новый центр планируется создать в ТОР «Приморье» в Надеждинском районе. По площади он будет в 2,5 раза больше уже созданного.
«Там помимо демонстрации техники и сервиса предполагается и производственная площадка, и обучение специалистов. … планируется организовать учебные комплексы по подготовке специалистов качественной эксплуатации техники, а также большой склад запасных частей», — рассказал Игорь Сокол.