В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.

Источник: РИА "Новости"

«17 ноября 2025 года в Севастополе в связи с мероприятиями, посвященными Международному дню студента, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.

Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.

«Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц», — добавили в правительстве.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.

В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.