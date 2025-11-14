Ричмонд
В Новосибирске школьники выстроились в очередь на автограф с олимпийскими чемпионами

Олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Игорь Лавров раздали автографы новосибирским школьникам.

Источник: Сиб.фм

23 и 14 ноября в новосибирском Экспоцентре проходили международные соревнования по греко-римской борьбе «Сила традиций». На мероприятие приехали олимпийские чемпионы из разных регионов России.

В одном из конференц-залов юнкоры Сиб.фм провели брифинг со знаменитыми спортсменами.

Так, школьники взяли интервью у четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина и олимпийского чемпиона Алексея Мишина по греко-римской борьбе, трёхкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, олимпийского чемпиона по гандболу Игоря Лаврова.

А после беседы с юнкорами олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Игорь Лавров раздали автографы.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью юнкоров с Александром Карелиным.