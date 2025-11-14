Ричмонд
В Братске неизвестные угнали игрушечную электромашину из детского сада

Похитители катались на «машине» по улице Обручева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске неизвестные угнали игрушечную электромашину из детского сада. Похитители катались на «машине» по улице Обручева. Как сообщили КП-Иркутск в городском МВД, о пропаже электрокара заявил отец одного из воспитанников дошкольного учреждения.

— Я пришел забирать сына из детского сада и оставил электромобиль на улице, а когда вернулся, его на месте уже не было, — говорит пострадавший.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодых людей. Разыскиваемых просят добровольно явиться в полицию для объяснений по факту происшествия.