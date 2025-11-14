В Братске неизвестные угнали игрушечную электромашину из детского сада. Похитители катались на «машине» по улице Обручева. Как сообщили КП-Иркутск в городском МВД, о пропаже электрокара заявил отец одного из воспитанников дошкольного учреждения.
— Я пришел забирать сына из детского сада и оставил электромобиль на улице, а когда вернулся, его на месте уже не было, — говорит пострадавший.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодых людей. Разыскиваемых просят добровольно явиться в полицию для объяснений по факту происшествия.