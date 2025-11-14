В нижегородском Минцифры объяснили причину сбоев мобильной связи

В Нижегородской области наблюдающиеся перебои в работе мобильной связи и интернета связаны с усилением мер безопасности. Как рассказали в Минцифры региона, решение об ограничении принимается силовыми структурами, что приводит к периодическому уменьшению уровня сигнала.
В настоящее время в регионе действует система «белых списков», разработанная Минцифры РФ совместно с операторами связи. Данное решение позволяет сохранить доступ к социально значимым интернет-ресурсам даже в условиях ограничений. В перечень вошли наиболее востребованные сервисы: социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси, личные кабинеты операторов связи, а также официальные ресурсы — портал Госуслуг, платформа для дистанционного голосования, сайты Президента и Правительства РФ.
Отмечается, что для доступа к этим ресурсам не требуется дополнительной идентификации.
— Минцифры РФ продолжает работу по расширению «белого списка» — в настоящее время прорабатывается второй этап подключения популярных сайтов и сервисов, который позволит добавить в перечень дополнительные интернет-платформы, — отметили в нижегородском министерстве.