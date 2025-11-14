Ричмонд
У арендатора из Кашарского района прокуратура изъяла 14 га сельхозземель

Прокуратура Кашарского района вернула в муниципальную собственность более 14 гектаров сельхозземель. Серьезное нарушение земельного законодательства были выявлены по итогам проверки.

Установлено, что районная администрация предоставила в пользование местному жителю для сенокошения более 14 гектаров земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленной процедуры и без учета нормативов. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании недействительным договора аренды этого муниципального участка.

Исковые требования прокурора были полностью удовлетворены. Сейчас земли изъяли из незаконного пользования.

