У арендатора из Кашарского района прокуратура изъяла 14 га сельхозземель

Установлено, что районная администрация предоставила в пользование местному жителю для сенокошения более 14 гектаров земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленной процедуры и без учета нормативов. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании недействительным договора аренды этого муниципального участка.