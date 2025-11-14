Ричмонд
Сразу на шесть вакансий объявила конкурсы коллегия судей в Омской области

Среди них и посты мировых судей, и тех, кто будет разбирать дела в райсудах.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с 14 ноября Квалификационная коллегия судей региона объявила сразу несколько конкурсов на вакансии судей. По данным коллегии, это три поста мировых судей и три — в райсудах.

В Омске объявлена вакансия мирового судьи участка № 65 в Октябрьском судебном районе. На два поста мировых судей на соседних участках начались конкурсы в судебных районах № 25 в Полтавском и № 26 в Русско-Полянском.

Прием заявлений будет идти до 22 декабря.

Ранее, в октябре, коллегия постановила временно привлечь к работе в качестве мировых двух судей в отставке: на участке № 109 в Октябрьском судебном районе (Наталья Позднякова) и на участке № 37 в Советском судебном районе (Татьяна Рубе).

Что касается судей в райсудах, то также с 14 ноября начался прием заявок на вакансии Омске: в Ленинском и Кировском райсудах. А еще одна вакансия объявлена в Колосовском райсуде Омской области.

Последним днем приема документов там также станет 22 декабря.

Ранее «КП Омск» писала, что Заксобрание утвердило девять мировых судей в разных судебных районах.