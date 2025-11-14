Ричмонд
Более 60 новых вирусов найдены в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России выявили свыше 60 новых вирусов.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 60 ранее неизвестных вирусов найдены в соседней с Беларусью России, пишет ТАСС.

О новых вирусах сообщили в российском государственном центре вирусологии «Вектор». Вирусы были обнаружены в ходе изучения образцов из 50 российских регионов.

— Мы выделили более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства, — прокомментировал гендиректор центра Александр Агафонов.

В дальнейшем ученые будут следить за стремительностью эволюции вновь выделенных вирусов, а также за тем, не приведет ли это к возникновению штамма с пандемическими свойствами.

— Важно предсказать, чем человек будет болеть, какой ущерб это заболевание может нанести и как с этим бороться, — добавил Агафонов.

Ранее врач сказала, насколько тяжело белорусы болеют ковидом в 2025 году: «Есть также маленькие дети до года».

А еще первый замминистра здравоохранения Богдан рассказала о специфике коронавирусной инфекции осенью 2025.