Более 60 новых вирусов найдены в соседней с Беларусью России

Свыше 60 ранее неизвестных вирусов найдены в соседней с Беларусью России, пишет ТАСС.
О новых вирусах сообщили в российском государственном центре вирусологии «Вектор». Вирусы были обнаружены в ходе изучения образцов из 50 российских регионов.
— Мы выделили более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства, — прокомментировал гендиректор центра Александр Агафонов.
В дальнейшем ученые будут следить за стремительностью эволюции вновь выделенных вирусов, а также за тем, не приведет ли это к возникновению штамма с пандемическими свойствами.
— Важно предсказать, чем человек будет болеть, какой ущерб это заболевание может нанести и как с этим бороться, — добавил Агафонов.
