Единичные случаи гриппа выделяются в Нижегородской области

Кроме того, рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа. Оптимальным сроком является сентябрь — ноябрь. Кстати, в этом году в противогриппозной вакцине был заменен один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа H1N1 и вирусов гриппа В остались прежними. В целом, на территорию региона поступило 1 263 640 доз вакцины против гриппа, из них 293,28 тыс. — для иммунизации детей (Ультрикс Квадри, Совигрипп) и 970,36 тыс. (Флю-М, Совигрипп) — для взрослых.