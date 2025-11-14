Единичные случаи гриппа выделяются в Нижегородской области

Отмечается, что среди возбудителей доминирует риновирус и микоплазма, также выделены РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, аденовирусы и парагрипп. Отмечается циркуляция единичных случаев гриппа.
В целом, по состоянию на 13 ноября частично приостановлен воспитательный процесс в 9 классах шести школ, 63 группах 48 ДОУ. В образовательных учреждениях введены: режим дезинфекции по «вирусному» режиму, «утренний фильтр», режим работы бактерицидных облучателей и проветривания.
Гражданам напоминают о мерах профилактики ОРВИ. В этих целях рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком, избегать прикосновений к лицу, контакта с заболевшими, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться ЗОЖ, оставаться дома и обращаться к медикам при появлении любых признаков болезни.
Кроме того, рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа. Оптимальным сроком является сентябрь — ноябрь. Кстати, в этом году в противогриппозной вакцине был заменен один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа H1N1 и вирусов гриппа В остались прежними. В целом, на территорию региона поступило 1 263 640 доз вакцины против гриппа, из них 293,28 тыс. — для иммунизации детей (Ультрикс Квадри, Совигрипп) и 970,36 тыс. (Флю-М, Совигрипп) — для взрослых.
На 13 ноября прививку от гриппа сделали 1 441 778 человек (47,4%), в том числе 345,619 тыс. детей (58,6%).
Напомним, подъем заболеваемости «Стратусом» фиксировали в Нижегородской области в сентябре.
Вирус быстро заменил все другие генетические варианты. Выражался он классическими для ковида симптомами, в частности, кашлем, температурой, заложенностью носа. Хоть число выявленных случаев в области и возросло, опасности в потомке Covid-19 специалисты не наблюдали.
При этом все же рекомендовалось соблюдать меры предосторожности, уже вошедшие в привычку — носить с собой антисептик, чаще мыть руки, проветривать помещения, больше гулять.