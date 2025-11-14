Китай испытал крупнейший в мире воздушный змей

Змей площадью 5 тыс. кв. м, связанный с генератором на земле, был испытан на высоте более 300 м. В перспективе ветроэнергетические змеи могут быть развернуты на высоте свыше 5 тыс. м. Поднимающийся змей разматывает трос генератора, вращая турбину и вырабатывая электричество, затем змей спускают вниз, на что требуется гораздо меньше энергии, и потом поднимается вновь.