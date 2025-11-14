Для оценки эффективности терапии рака применили белок из креветок

CAR-T-терапия — это клеточный метод лечения онкологических заболеваний. Сначала у больного забирают часть собственных иммунных Т-клеток, затем с помощью специальных псевдовирусных частиц в клетки внедряют генетический код, заставляющий их производить особый белок-рецептор (CAR). Этот рецептор распознает сигнал-маркер на поверхности клеток, связывается с ним и запускает процесс уничтожения опухоли. Такая терапия больше всего эффективна при раке крови. Но при таких заболеваниях опухолевые клетки распространяются по всему организму. Новосибирские ученые создали метод удобного контроля эффективности терапии на модельных животных при помощи люциферазы — фермента, который в ходе биохимической реакции вызывает свечение.