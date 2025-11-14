Геймер в Петербурге оказался в инвалидной коляске из-за энергетиков

В Санкт-Петербурге 22-летний Артем Авдеев оказался прикован к инвалидной коляске после того, как многолетнее чрезмерное употребление энергетических напитков привело к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации канала, молодой человек с 14 лет регулярно употреблял энергетики, чтобы поддерживать бодрость во время многочасовых игровых сессий за компьютером.
Серьезные проблемы со здоровьем у Артема начались в июле, когда он был экстренно госпитализирован с диагнозом «панкреатит». После курса лечения его отпустили домой, однако через 10 дней боли вернулись.
Как рассказала мать пострадавшего, смертельного исхода удалось избежать благодаря врачам в поликлинике, которые категорично потребовали везти Артема в больницу.
В ходе дальнейшего лечения выяснилось, что длительное употребление бодрящих напитков разрушило поджелудочную железу молодого человека. Острый панкреатит спровоцировал развитие полинейропатии нижних конечностей, в результате чего молодой человек лишился возможности ходить.
Сейчас Артем проходит курс физиотерапии и заново учится ходить. Семья Авдеевых собирает средства на дальнейшее лечение и реабилитацию. Недавно парня поддержал рэпер YASMI, навестивший его в больнице.