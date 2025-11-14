Ричмонд
Мост через Почаинский овраг смонтируют в 2026 году в Нижнем Новгороде

Установка моста, пересекающего Почаинский овраг в Нижнем Новгороде, ожидается к завершению текущего года. Об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

Источник: Правительство Нижегородской области

На данный момент мост готов примерно на 50%. Предполагается, что ключевые элементы конструкции моста будут установлены до конца этого года.

Отделочные работы, укладка дорожного покрытия и установка освещения запланированы на второй квартал 2026 года.

Предыдущий мост, пришедший в аварийное состояние, был демонтирован в 2024 году. Было принято решение о его полном восстановлении.

Эти работы проводятся в рамках проекта по организации общественного пространства. Изначально сдать мост планировалось в ноябре, однако сроки были пересмотрены.

На данный момент основные конструкции тоннеля готовы на 62%.

Подрядчику предстоит выполнить работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Завершение этих работ также запланировано на второй квартал 2026 года, — сообщили в МКУ «ГУММиД».

Напомним, что осенью 2022 года между МКУ «ГУММиД» и ГП НО «ДиРОН» был заключен контракт на благоустройство оврага, который должен был быть выполнен к ноябрю 2025 года.

Представители ГП НО «ДиРОН» объяснили задержку причинами, не зависящими от их организации. В ГУММиД сообщили, что проект в настоящее время повторно рассматривается государственной экспертизой, по результатам которой будет уточнена стоимость строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде готов на треть.