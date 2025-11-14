Мост через Почаинский овраг смонтируют в 2026 году в Нижнем Новгороде

На данный момент мост готов примерно на 50%. Предполагается, что ключевые элементы конструкции моста будут установлены до конца этого года.
Отделочные работы, укладка дорожного покрытия и установка освещения запланированы на второй квартал 2026 года.
Предыдущий мост, пришедший в аварийное состояние, был демонтирован в 2024 году. Было принято решение о его полном восстановлении.
Эти работы проводятся в рамках проекта по организации общественного пространства. Изначально сдать мост планировалось в ноябре, однако сроки были пересмотрены.
На данный момент основные конструкции тоннеля готовы на 62%.
Подрядчику предстоит выполнить работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Завершение этих работ также запланировано на второй квартал 2026 года, — сообщили в МКУ «ГУММиД».
Напомним, что осенью 2022 года между МКУ «ГУММиД» и ГП НО «ДиРОН» был заключен контракт на благоустройство оврага, который должен был быть выполнен к ноябрю 2025 года.
Представители ГП НО «ДиРОН» объяснили задержку причинами, не зависящими от их организации. В ГУММиД сообщили, что проект в настоящее время повторно рассматривается государственной экспертизой, по результатам которой будет уточнена стоимость строительно-монтажных работ.
Ранее сообщалось, что мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде готов на треть.