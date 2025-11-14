В Иркутской области в овощах и пшенице нашли запрещенные пестициды. В 2025 году в ходе проверки 239 образцов огурцов, томатов, картофеля, капусты и зерновых, было обнаружено превышение допустимых норм пестицида в цветной и пекинской капусте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия.