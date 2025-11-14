В Иркутской области в овощах и пшенице нашли запрещенные пестициды. В 2025 году в ходе проверки 239 образцов огурцов, томатов, картофеля, капусты и зерновых, было обнаружено превышение допустимых норм пестицида в цветной и пекинской капусте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия.
— Больше всего было обследовано огурцов, томатов, картофеля, моркови, капусты — 160 проб, а также зернобобовых культур — 53 пробы. Еще исследовали почву, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В 44 пробах огурцов нашли следы химического препарата для бобры с сорняками, не разрешенного к применению на территории России. Кроме того, было обнаружено, что вещество для борьбы с грибками применялся неправильно на тепличных томатах, а средство защиты растений — на пшенице.
Производителям, допустившим нарушения, выданы предостережения, а информация о продукции передана в Роспотребнадзор.