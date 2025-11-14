Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нефтекамске благоустроили Аллею Трудовой Славы

Территорию разделили на тематические зоны, центре каждой находятся монументы.

Благоустройство Аллеи Трудовой Славы на улице Ленина провели в Нефтекамске Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Нефтекамск.

В начале общественного пространства смонтировали стелу в форме буквы «Н» с архитектурной подсветкой. Саму территорию разделили на тематические зоны. В центре каждой находятся монументы.

Первая зона посвящена строителям города. Там на информационных стендах можно узнать историю его создания и о людях, внесших значительный вклад в его развитие. Вторая посвящена нефтедобывающей отрасли, в центре третьей стоит памятник первому руководителю Нефтекамска Евгению Карцеву. Там установили павильоны, оформленные в стилистике автомобилей «КАМАЗ» и автобусов «НЕФАЗ». В конце аллеи оборудовали стенды с портретами заслуженных жителей города.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.