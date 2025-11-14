В Нефтекамске благоустроили Аллею Трудовой Славы

Первая зона посвящена строителям города. Там на информационных стендах можно узнать историю его создания и о людях, внесших значительный вклад в его развитие. Вторая посвящена нефтедобывающей отрасли, в центре третьей стоит памятник первому руководителю Нефтекамска Евгению Карцеву. Там установили павильоны, оформленные в стилистике автомобилей «КАМАЗ» и автобусов «НЕФАЗ». В конце аллеи оборудовали стенды с портретами заслуженных жителей города.