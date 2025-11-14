Авиакомпания отменила рейс из Самарканда в Краснодар

Аэропорт Краснодара, в котором ночью вводили дополнительные ограничения на полеты, работает в обычном режиме. Однако закрытие воздушного пространства на Юге России, в центральной части станы и Поволжье, повлияло на расписание авиакомпаний.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара, в связи с ночными событиями прилет и вылет ряда рейсов задерживается. Кроме того, один рейс, направлявшийся из Самарканда, был отменен по решению авиакомпании.
Временные ограничения на полеты в краснодарском аэропорту действовали в ночные часы и были полностью сняты к 06:00 утра.
Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Краснодар, настоятельно рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах. Узнать актуальный статус можно на онлайн-табло аэропорта, в телеграм-боте @AerodinamikaBot, а также напрямую у своей авиакомпании.