Авиакомпания отменила рейс из Самарканда в Краснодар

Рейс из Самарканда в Краснодаре отменен после ночных ограничений полетов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Краснодара, в котором ночью вводили дополнительные ограничения на полеты, работает в обычном режиме. Однако закрытие воздушного пространства на Юге России, в центральной части станы и Поволжье, повлияло на расписание авиакомпаний.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара, в связи с ночными событиями прилет и вылет ряда рейсов задерживается. Кроме того, один рейс, направлявшийся из Самарканда, был отменен по решению авиакомпании.

Временные ограничения на полеты в краснодарском аэропорту действовали в ночные часы и были полностью сняты к 06:00 утра.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет в Краснодар, настоятельно рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах. Узнать актуальный статус можно на онлайн-табло аэропорта, в телеграм-боте @AerodinamikaBot, а также напрямую у своей авиакомпании.