Росреестр советует омичам проверять долги на жилье перед покупкой

Это может сэкономить немало нервов и денег впоследствии.

Источник: Om1 Омск

Покупателям жилья советуют заранее проверять, нет ли у квартиры, дома или участка скрытых «долгов». Росреестр предупреждает: если на объекте числятся арест, ипотека или другие ограничения, сделку могут остановить уже на финальном этапе.

«Обязательно выясняйте юридическую историю объекта до оформления документов», — рекомендует замруководителя управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Надёжный способ — заказать выписку из ЕГРН. Это можно сделать на сайте Росреестра, через Госуслуги или в любом МФЦ. Дополнительно специалисты советуют проверить самого продавца через сервис Федеральной службы судебных приставов.

«Если человек числится в базе ФССП, на его имущество могут быть наложены ограничения», — поясняет начальник отдела управления ФССП по Свердловской области Наира Гевондян.

Такая проверка занимает немного времени, но помогает избежать неприятных сюрпризов и убедиться, что будущая сделка действительно «чистая», напоминает ИА «Уральский меридиан».