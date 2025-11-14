Ричмонд
Донской завод запустил новое оборудование для производства бурильных труб

Новый пресс исправляет возможные деформации издeлий.

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) запустил новое оборудование — пресс для правки бурильных труб, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Модернизация производства отвечает задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

Новый пресс исправляет возможные деформации бурильных труб. Это помогает предотвратить появление брака во время приварки к этим трубам бурильных замков.

«Модернизация процесса создания бурильных труб с приваренными замками — часть инвестиционной программы [Трубной металлургической компании] ТМК (ТАГМЕТ входит в ТМК. — Прим. ред.). Данные улучшения призваны обеспечить высокое качество стальных труб, использующихся в нефтегазовой промышленности в условиях пониженных температур и в средах, содержащих сероводород. Ввод в эксплуатацию нового правильного пресса продолжает последовательную модернизацию отделочной части трубопрокатного производства ТАГМЕТа, что поддержит статус нашего предприятия как надежного поставщика трубной продукции», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.