На трассе М-4 «Дон» под Ростовом перевернулся самосвал

На 991 км трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова произошел затор.

Источник: Комсомольская правда

На 991 километре федеральной трассы М-4 «Дон» в направлении Ростова-на-Дону наблюдается затруднение движения. Об этом водителей предупредили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на участке, где проводятся дорожные работы. Там грузовой самосвал, находившийся внутри огороженной ремонтной полосы, наехал на мачту наружного освещения МБО и опрокинулся на бок. В результате удара часть конструкции мачты была отброшена на проезжую часть.

Для обеспечения безопасности движение транспорта осуществляется только по левой полосе, в то время как правая полоса полностью перекрыта.

