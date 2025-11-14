На трассе М-4 «Дон» под Ростовом перевернулся самосвал

Инцидент произошел на участке, где проводятся дорожные работы. Там грузовой самосвал, находившийся внутри огороженной ремонтной полосы, наехал на мачту наружного освещения МБО и опрокинулся на бок. В результате удара часть конструкции мачты была отброшена на проезжую часть.