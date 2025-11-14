В Сибири вместо самокатов появились электроснегокаты: будут ли они в Омске?

Электросноугоут, как и самокат, можно арендовать, отсканировав QR-код, указанный на устройстве. Для этого нужно выбрать тариф и оплатить. Снегокат оснащён гусеницей и корытом, куда ставятся ноги. Он выдерживает вес до 120 кг и работает на одном заряде до шести часов. Устройство имеет две скорости — детскую (7 км/ч) и взрослую (14 км/ч). В отличие от самокатов, на снегокатах можно кататься только в специально отведённых для этого зонах, и выезжать за пределы обозначенной локации нельзя.