В Сибири вместо самокатов появились электроснегокаты: будут ли они в Омске?

В Алтайском крае зимой вместо привычных электросамокатов начали появляться электросноугоуты. Однако в отличие от самокатов, на этих устройствах нельзя кататься по городу — их можно арендовать только в парках, и они больше предназначены для развлечения, чем для мобильности.
Электросноугоут, как и самокат, можно арендовать, отсканировав QR-код, указанный на устройстве. Для этого нужно выбрать тариф и оплатить. Снегокат оснащён гусеницей и корытом, куда ставятся ноги. Он выдерживает вес до 120 кг и работает на одном заряде до шести часов. Устройство имеет две скорости — детскую (7 км/ч) и взрослую (14 км/ч). В отличие от самокатов, на снегокатах можно кататься только в специально отведённых для этого зонах, и выезжать за пределы обозначенной локации нельзя.
Появятся ли такие устройства в Омске — пока неизвестно. В сервисе кикшеринга Whoosh считают, что такой транспорт для города не слишком перспективен. По словам пресс-секретаря Whoosh Дениса Балакирева, компания ориентирована на развитие городского микромобильного транспорта, и около 90% всех поездок на самокатах этой сети — это поездки, которые выполняются с транспортной целью (например, от дома до работы или до остановки общественного транспорта).
«В настоящее время Whoosh не видит возможности для транспортного использования снегокатов и не планирует внедрение этого вида транспорта в Омске», — рассказал Денис Балакирев в комментарии для Om1 Омск.
Тем не менее, в компании подчёркивают, что открыты для рассмотрения новых альтернатив самокатам, если такие устройства смогут улучшить транспортную ситуацию в городе.