Омский ГАУ успешно представил свои образовательные программы в Китае

Также были проведены переговоры с представителями Россотрудничества, посольства РФ в Китае и рекрутинговых агентств по вопросам набора студентов по квоте правительства Российской Федерации. Кроме того, российская делегация обменялась лучшими практиками в подготовке кадров для агропромышленного сектора.