Омский ГАУ успешно представил свои образовательные программы в Китае

В рамках реализации стратегии экспорта российского образования Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) принял участие в передвижной международной образовательной выставке российских университетов и китайско-российском форуме по подготовке кадров, прошедших в провинции Хэнань с 1 по 7 ноября 2025 года.
Мероприятия охватили пять городов — Кайфэн, Ланькао, Синьян, Чжоукоу и Хэби. Омский ГАУ на выставке представляла начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая. Университет стал единственным аграрным вузом, подведомственным Министерству сельского хозяйства России, участвовавшим в этой образовательной миссии.
В рамках визита делегация посетила девять учебных заведений. В каждом из них представители Омского ГАУ провели профориентационные встречи для учащихся: рассказали об образовательных программах, продемонстрировали видеоролик о жизни иностранных студентов, представили научные достижения и уникальную инфраструктуру омского вуза. Особый интерес вызвали направления подготовки в области агропромышленного комплекса — ключевого профиля университета.
По итогам визита достигнуты договоренности о подписании соглашения о сотрудничестве с Хэнаньским университетом — одним из ведущих научных и образовательных центров Китая.
Также были проведены переговоры с представителями Россотрудничества, посольства РФ в Китае и рекрутинговых агентств по вопросам набора студентов по квоте правительства Российской Федерации. Кроме того, российская делегация обменялась лучшими практиками в подготовке кадров для агропромышленного сектора.
Участие в столь масштабных событиях как China Education Expo — 2025, помогает повысить международную узнаваемость Омского ГАУ. Это открывает новые возможности для привлечения иностранных студентов для обучения в Омск, а также повышает престиж российской научной школы.