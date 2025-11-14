Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска Кудрявцев предложил отказаться от салюта на Новый год

По мнению градоначальника «стрельнем тогда, когда победим».

В преддверии Нового года вопрос концепции его празднования вновь на повестке дня. Как будут украшены улицы города, и будет ли салют, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал 14 ноября в эксклюзивном интервью редакции Сиб.фм.

До нового года осталось полтора месяца, а украшать улицы начали уже сейчас.

С 12 ноября на улице Ленина начали монтировать световую иллюминацию и устанавливать декоративные элементы.

Традиционно новогодние мероприятия развернутся в районах и центральной части города: на площади Ленина, Театральном и Первомайском скверах и улице Ленина. Последнюю успели превратить в пешеходную, с 10 ноября движение транспорта перекрыли от площади Ленина до улицы Советская.

В Первомайском и Театральном скверах развернутся фотозоны, светодиодные фонтаны, экраны.

По мнению градоначальника, запуск салюта не «вяжется» в связи со специальной военной операцией.

«Есть праздник 9 Мая, в который это допустимо. Но на Новый год, я, как мэр, категорически против салюта. В прошлом году мы собрались, обсудили, я еще тогда сказал, когда победим — стрельнем», — сказал Максим Кудрявцев, отметив, что выразил свое личное мнение, а окончательного решения по вопросу салюта на момент разговора не принималось.

Мэр также добавил, что Новый год — это семейный праздник, который традиционно отмечается как дома, так и на улице. А задача руководства города — сделать все, чтобы обеспечить праздничное настроение его жителям.