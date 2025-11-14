В поселке Тюльган Оренбургской области высадили 300 молодых сосен

Акция «Сад памяти» прошла 12 ноября в поселке Тюльган Оренбургской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили 300 молодых сосен, сообщили в администрации Тюльганского района.
На мероприятии собрались неравнодушные жители поселка, волонтеры Движения первых, учащиеся Тюльганской школы № 1, члены Общественной палаты, глава района Игорь Буцких и многие другие. Они высадили сосновую аллею за автодорогой с пешеходным переходом, которая ведет к 5−6 микрорайону Тюльгана.
«Эта акция объединила всех нас для общей цели — сделать наш поселок более зеленым и красивым, сохранить память о наших героях и воспитать любовь к природе у подрастающего поколения. Надеюсь, что посаженные деревья будут радовать нас своей красотой на протяжении многих лет», — отметил Игорь Буцких.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.