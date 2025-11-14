В стационарах Новосибирской области откроют кабинеты гериатров

«В настоящий момент на территории Новосибирской области реализуется национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”. В его составе очень много направлений, но все они нацелены на то, чтобы люди, подходя к пожилому возрасту, оставались молодыми и активными. И это все в наших руках. Пациенты для нас с учетом современных уровней диагностики, сопровождения и лечения становятся мультидисциплинарными. И врач каждой специальности должен знать особенности лечения и ведения пациентов более возрастной категории», — отметила Елена Аксенова.