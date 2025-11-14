В стационарах Новосибирской области откроют кабинеты гериатров

Кабинеты гериатров откроют на базе четырех многопрофильных стационаров Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
По словам заместителя министра здравоохранения области Елены Аксеновой, с 2026 года кабинеты гериатров будут созданы в городской клинической больнице № 1 и в больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска. Также они появятся в Куйбышевской и Бердской центральных районных больницах.
«В настоящий момент на территории Новосибирской области реализуется национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”. В его составе очень много направлений, но все они нацелены на то, чтобы люди, подходя к пожилому возрасту, оставались молодыми и активными. И это все в наших руках. Пациенты для нас с учетом современных уровней диагностики, сопровождения и лечения становятся мультидисциплинарными. И врач каждой специальности должен знать особенности лечения и ведения пациентов более возрастной категории», — отметила Елена Аксенова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.