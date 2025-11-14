На Кубани стартовал фестиваль «Античное наследие России»

Фестиваль «Античное наследие России. Связь времен и народов» стартовал в Темрюкском районе и Геленджике Краснодарского края. Проведение мероприятий, направленных на увеличение турпотока, отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
В течение трех дней, с 14 по 16 ноября, гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и исторические реконструкции. Так, на открытии фестиваля в археологическом музее Таманского музейного комплекса посетителям рассказали о культуре, быте и торговых связях античного города Гермонасса.
15 ноября гости узнают, как пересекались пути народов, развивались ремесла и традиции. А 16 ноября в Музее истории казачества станицы Старотитаровской пройдут тематические экскурсии, встречи с учеными и мастер-классы. В культурном центре «Старый парк» села Кабардинка выступят артисты фольклорного ансамбля греческого танца «Эльпида».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.