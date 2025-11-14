«Изъяты образцы воды и грунта, велосипед, назначена экспертиза». СК опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели пропавшего школьника под Березино

В Следственном комитете сообщили о проведении проверки по факту гибели пропавшего в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича.
Ранее мы сообщали, что в Беларуси с 8 ноября длились поиски пропавшего ребенка под Березино, участвовали МЧС, милиция, лесники, водолазы, подводные охотники, тысячи поисковиков, волонтеров и добровольцев. К сожалению, 13 ноября пропавший под Березино 14-летний Максим Зенькович был найден мертвым.
В СК напомнили, что 8 ноября около 10.00 утра мальчик уехал на велосипеде от дома дедушки в деревне Карбовское и пропал. Родственники обратились к правоохранителям. В результате поисков в четверг, 13 ноября, примерно в 15.00 часов тело ребенка без признаков жизни обнаружили в болотистой местности вблизи деревни Нестеровка.
В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, привлекались специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области и работники МЧС. На месте изъяли образцы воды и грунта, велосипед, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Также в СК назвали предварительную причину гибели мальчика.
— Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Предварительная причина гибели — утопление, — заявили в ведомстве.
Также сообщается, что назначены исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.
Еще в отряде «Ангел» после резонансных поисков подростка под Березино сказали, как ищут детей в Беларуси. Ранее поисковики также рассказывали о других резонансных случаях пропажи детей в Беларуси.
А еще мы писали, что МВД и СК будут «замораживать» платежи белорусов на 10 суток.