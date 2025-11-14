«Изъяты образцы воды и грунта, велосипед, назначена экспертиза». СК опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели пропавшего школьника под Березино

В СК напомнили, что 8 ноября около 10.00 утра мальчик уехал на велосипеде от дома дедушки в деревне Карбовское и пропал. Родственники обратились к правоохранителям. В результате поисков в четверг, 13 ноября, примерно в 15.00 часов тело ребенка без признаков жизни обнаружили в болотистой местности вблизи деревни Нестеровка.