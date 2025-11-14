Компания пассажирских перевозок из Сочи повысит производительность труда

Предприятие «Автотранспортник» из Сочи стало новым участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Когда в проект по повышению производительности труда приходят компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, выигрывают все — и бизнес, и жители. Бережливые технологии помогают навести порядок в процессах, сократить потери времени и ресурсов, а главное — повысить качество сервиса для людей. Это путь к более устойчивой и современной транспортной отрасли, где ценится инициативность и ответственность каждого сотрудника», — рассказал и. о. министра экономики региона Алексей Юртаев.
Внедрять улучшения сотрудникам компании помогут эксперты регионального центра компетенций. Они помогут освоить ключевые инструменты бережливого производства. Например, работники научатся точно измерять время операций с помощью хронометража, находить «узкие места» и предлагать конкретные решения для их ликвидации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.