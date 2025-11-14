Профсоюзный деятель прокомментировал омскую идею о сокращении праздников

Предложение сократить количество отпускных и праздничных дней в России вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Публицист и член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый труд» Анатолий Баранов заявил, что такие инициативы должны становиться предметом интереса прокуратуры, а не обсуждаться в соцсетях. Он напомнил, что минимальные социальные гарантии закреплены в Конституции.
Поводом для дискуссии стали слова омского политтехнолога Вадима Попова. В беседе с порталом «Абзац» он предложил уменьшить отпуск до 21 календарного дня, а новогодние каникулы — до шести дней. По его мнению, в условиях СВО и сложной экономической ситуации власти должны пересмотреть законодательство, поскольку длинные январские выходные «обходятся стране в сотни миллиардов рублей».
Баранов назвал такие идеи возмутительными. «Конечно, предложения сократить количество дней отпуска вызывает только возмущение — у наших трудящихся и так практически ничего нет, кроме законных дней, когда они могут отдохнуть», — отметил он.
При этом эксперт сомневается, что депутаты Госдумы решатся поддержать подобный закон. По его словам, партия, голосующая за сокращение отпусков, рискует потерять электорат, а аргументы о «сложной экономике» несостоятельны: «львиная доля дополнительных доходов отправится вовсе не в бюджет, а в карман владельцев частных предприятий», сообщает ИА «Амител».