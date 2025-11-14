Профсоюзный деятель прокомментировал омскую идею о сокращении праздников

Предложение сократить количество отпускных и праздничных дней в России вызвало резкую реакцию со стороны профсоюзов. Публицист и член Центрального Совета независимого профсоюза «Новый труд» Анатолий Баранов заявил, что такие инициативы должны становиться предметом интереса прокуратуры, а не обсуждаться в соцсетях. Он напомнил, что минимальные социальные гарантии закреплены в Конституции.