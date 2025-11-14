Экс-заведующая детсада в Башкирии осуждена за хищение денег сотрудников

Бирский межрайонный суд вынес приговор экс-заведующей детским садом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, женщину признали виновной по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.
Следствие установило, что осужденная незаконно получила от семи сотрудников дошкольного учреждения полагавшиеся им стимулирующие выплаты. Она убедила педагогов, что эти средства необходимы для нужд образовательной организации. Помимо этого, экс-руководитель систематически вносила недостоверные сведения в официальные документы. В них указывалось о возложении на воспитателей дополнительных обязанностей, которые в реальности те не выполняли. Полученную за эту фиктивную работу заработную плату сотрудники передавали заведующей.
Общая сумма, которую женщина незаконно присвоила, превысила 100 тысяч рублей. Все эти средства она использовала для собственных нужд.
В результате судебного разбирательства подсудимой назначили наказание в виде двух с половиной лет условного лишения свободы. Испытательный срок установлен такой же срок.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.