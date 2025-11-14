Экс-заведующая детсада в Башкирии осуждена за хищение денег сотрудников

Следствие установило, что осужденная незаконно получила от семи сотрудников дошкольного учреждения полагавшиеся им стимулирующие выплаты. Она убедила педагогов, что эти средства необходимы для нужд образовательной организации. Помимо этого, экс-руководитель систематически вносила недостоверные сведения в официальные документы. В них указывалось о возложении на воспитателей дополнительных обязанностей, которые в реальности те не выполняли. Полученную за эту фиктивную работу заработную плату сотрудники передавали заведующей.