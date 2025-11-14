Ричмонд
Дуэль лося и фотоловушки запечатлели под Воронежем

Сохатый по неизвестной причине решил свести счеты с устройством. Однако «победить» фотоловушку лосю, к счастью, не удалось.

Источник: Воронежский биосферный заповедник

Необычные кадры опубликовали сотрудники Воронежского государственного биосферного заповедника. По их словам, агрессию к фотоловушкам такое габаритное животное применило впервые. Вероятно, дело даже не в самом устройстве, а в стволе дерева, на которое оно было прикреплено. С деревьями сохатые обычно бодаются в качестве тренировок перед поединками с сородичами.

Фотоловушка от натиска лося, к счастью, не пострадала, так что специалистам удалось извлечь ценные кадры. Ранее в заповеднике также сняли уникальные кадры погони стаи волков за косулями.