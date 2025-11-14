Поклонница устроила Димашу Кудайбергену сюрприз в аэропорту Берлина

«Автографы, цветы и “We Are Golden” в исполнении поклонников — так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста. Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй “Ерке сылқым”. Димаш вместе с его отцом Канатом Айтбаевым помогли девушке настроить домбру, после чего Канат ага продолжил играть вместе с ней», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ru.dimashnews.com сегодня, 14 ноября.