Поклонница устроила Димашу Кудайбергену сюрприз в аэропорту Берлина

Команда 31-летнего казахстанца рассказала и показала, как его встретили фанаты в аэропорту Берлина. Одна из поклонниц Димаша устроила ему сюрприз, сыграв кюй на домбре.
«Автографы, цветы и “We Are Golden” в исполнении поклонников — так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста. Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй “Ерке сылқым”. Димаш вместе с его отцом Канатом Айтбаевым помогли девушке настроить домбру, после чего Канат ага продолжил играть вместе с ней», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ru.dimashnews.com сегодня, 14 ноября.
Концерт Димаша пройдет 14 ноября в Max-Schmeling-Halle — одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Он был построен в 1993—1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Назван в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.
Арена находится в спортивном парке Фридриха-Людвига-Яна, используется для проведения крупных спортивных соревнований, концертов, шоу и конгрессов.
«До встречи на концерте, друзья!» — обратилась к поклонникам Димаша его команда.