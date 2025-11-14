Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонница устроила Димашу Кудайбергену сюрприз в аэропорту Берлина

13 ноября 2025 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Команда 31-летнего казахстанца рассказала и показала, как его встретили фанаты в аэропорту Берлина. Одна из поклонниц Димаша устроила ему сюрприз, сыграв кюй на домбре.

«Автографы, цветы и “We Are Golden” в исполнении поклонников — так в аэропорту Берлин-Бранденбург Димаша и его команду встретили Dears, приветствуя впервые прибывшего в столицу Германии казахстанского артиста. Поклонница из Чили Андреа прямо в зале аэропорта сыграла кюй “Ерке сылқым”. Димаш вместе с его отцом Канатом Айтбаевым помогли девушке настроить домбру, после чего Канат ага продолжил играть вместе с ней», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ru.dimashnews.com сегодня, 14 ноября.

Концерт Димаша пройдет 14 ноября в Max-Schmeling-Halle — одном из крупнейших спортивных сооружений Берлина. Он был построен в 1993—1997 годах по проекту архитектурного бюро Joppien Dietz Architekten в связи с заявкой Берлина на проведение Олимпийских игр в 2000 году. Назван в честь известного немецкого боксера Макса Шмелинга.

Арена находится в спортивном парке Фридриха-Людвига-Яна, используется для проведения крупных спортивных соревнований, концертов, шоу и конгрессов.

«До встречи на концерте, друзья!» — обратилась к поклонникам Димаша его команда.