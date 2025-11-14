Ричмонд
Спектакль омского ТЮЗа «22 июня» откроет театральный фестиваль в Петербурге

Имена лауреатов фестиваля станут известны 24 ноября.

Источник: Омский ТЮЗ

Спектакль Омского театра юных зрителей «22 июня… “режиссера Анастасии Старцевой вошел в шорт-лист Национального фестиваля “Музыкальное сердце театра-2025”. 15 ноября постановка откроет региональную конкурсную программу на сцене Санкт-Петербургского ТЮЗа.

Омский спектакль представлен в пяти номинациях, включая лучшую режиссуру и музыкальное решение. Как отмечает директор омского ТЮЗа Михаил Мальцев, это признание творческого потенциала региона накануне получения Омском статуса культурной столицы России в 2026 году.

Премьера драмы состоялась в мае 2025 года и посвящена 80-летию Победы. Спектакль, созданный на основе военных песен, рассказывает о судьбах женщин в тылу через музыку Окуджавы, Высоцкого и других авторов. Имена лауреатов фестиваля станут известны 24 ноября.