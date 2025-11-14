Троих полицейских уволили за потерю пистолета в Караганде

Как рассказали в суде, сотрудники органов внутренних дел обратились в суд с требованием признать приказы об их увольнении незаконными и восстановить их в должностях. Они настаивали, что мера дисциплинарного взыскания была «слишком суровой».
Однако суд не встал на сторону истцов. Установлено, что в марте 2025 года эти полицейские проводили следствия и во время осмотра места происшествия изъяли пистолет.
«Спустя некоторое время после первоначального осмотра, оружие пропало с места происшествия. Указанный инцидент послужил основанием для увольнения истцов за совершение грубого нарушения служебной дисциплины», — пояснили в суде.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия уволенных сотрудников являются грубым нарушением из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. По закону «О правоохранительной службе», за такое их увольняют.
Решением районного суда № 2 Казыбекбийского района Караганды, а затем и апелляционной судебной коллегией, в удовлетворении иска полицейским было отказано в полном объеме.