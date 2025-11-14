Ричмонд
Рыбакина вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Казахстанка Елена Рыбакина установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса — ее достижение вписали в Книгу рекордов Гиннесса, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Источник: Nur.kz

Победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) принесла ей более 5 млн долларов (около 2,7 млрд тенге). Это самая крупная сумма в истории тенниса, заработанная игроком за один турнир.

Предыдущий рекорд принадлежал белорусской теннисистке Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу, который был установлен в сентябре этого года.

Это уже не первое достижение Рыбакиной в Книге рекордов Гиннесса. Ранее она участвовала в самом длинном тай-брейке в матче Большого шлема против Анны Блинковой на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Напомним, спортсменка впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, что позволило ей завершить сезон на пятом месте в мировом рейтинге.

После триумфа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Рыбакину орденом.