Рыбакина вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) принесла ей более 5 млн долларов (около 2,7 млрд тенге). Это самая крупная сумма в истории тенниса, заработанная игроком за один турнир.
Предыдущий рекорд принадлежал белорусской теннисистке Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу, который был установлен в сентябре этого года.
Это уже не первое достижение Рыбакиной в Книге рекордов Гиннесса. Ранее она участвовала в самом длинном тай-брейке в матче Большого шлема против Анны Блинковой на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.
Напомним, спортсменка впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA, что позволило ей завершить сезон на пятом месте в мировом рейтинге.
После триумфа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Рыбакину орденом.