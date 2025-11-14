Как калининградцам попасть на приём к судебным приставам

Также жители региона могут обращаться с общими вопросами в любое рабочее время (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) в территориальные подразделения службы, включая аппарат управления на проспекте Мира, 5−7. Для записи на приём к руководству управления необходимо предварительно позвонить по телефону 8 (4012) 924−923.