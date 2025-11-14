В селе Красные Орлы в Кузбассе обновили врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию открыли в селе Красные Орлы в Кузбассе после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«В амбулатории есть все необходимое для оказания плановой и неотложной помощи жителям села и 10 ближайших деревень. Более 1800 человек смогут рядом с домом пройти диспансеризацию, функциональную и лабораторную диагностику, вакцинироваться и выписать больничный лист. Кроме того, будут организованы выездные консультации узких специалистов. Всего в этом году в Кузбассе мы обновили 13 и построили 34 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулатории. До конца декабря откроем еще 32 медучреждения, в том числе 14 новых», — отметил губернатор Илья Середюк.
Во время ремонта специалисты полностью заменили инженерные сети, установили пластиковые окна, двери. Они смонтировали новые перегородки, выровняли стены, уложили кафельную плитку.
В здании есть кабинет для приема врача, прививочная и процедурная, а также зона ожидания. Для удобства маломобильных пациентов оборудованы пандусы и установлены кнопки вызова персонала. На рабочих местах врачей и медицинских работников установили компьютеры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.