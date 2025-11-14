В селе Красные Орлы в Кузбассе обновили врачебную амбулаторию

«В амбулатории есть все необходимое для оказания плановой и неотложной помощи жителям села и 10 ближайших деревень. Более 1800 человек смогут рядом с домом пройти диспансеризацию, функциональную и лабораторную диагностику, вакцинироваться и выписать больничный лист. Кроме того, будут организованы выездные консультации узких специалистов. Всего в этом году в Кузбассе мы обновили 13 и построили 34 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулатории. До конца декабря откроем еще 32 медучреждения, в том числе 14 новых», — отметил губернатор Илья Середюк.