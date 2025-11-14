В 2026 году пенсии и маткапитал для омичей пересчитают

С 1 января 2026 года в России пройдет плановая индексация ключевых социальных выплат — пенсий и материнского капитала. Об этом сообщил доктор юридических наук Вадим Виноградов в интервью RT. Увеличение выплат будет соответствовать прогнозируемому уровню инфляции за 2025 год — 6,8%.
Страховые пенсии, которые получают большинство пенсионеров, в том числе в Омской области, вырастут на 7,6% уже с начала года. Их средний размер достигнет 27 100 рублей. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8% — до 16 590 рублей в среднем.
Материнский капитал также будет проиндексирован. С 2026 года его размер составит 737 200 рублей за первого ребёнка и 974 100 рублей за второго.
Эксперт рекомендует омичам и жителям других регионов заранее уточнять актуальные данные о социальных выплатах — через портал «Госуслуги» или в территориальных отделениях Социального фонда России.
Ранее мы писали, что в Омской области восстановили трудовые права уборщицы.