В 2026 году пенсии и маткапитал для омичей пересчитают

Страховые пенсии, которые получают большинство пенсионеров, в том числе в Омской области, вырастут на 7,6% уже с начала года. Их средний размер достигнет 27 100 рублей. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8% — до 16 590 рублей в среднем.