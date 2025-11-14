Газовики поддержали более 250 самарских семей участников СВО

— Мы всегда на связи с нашими отделениями в районах Самарской области и муниципальными властями. И если откуда-то поступает заявка на поддержку семьи участника СВО, мы стараемся помочь в ремонте газового оборудования или строительстве газопровода максимально быстро. И, конечно же, не забываем про семьи наших сотрудников, ушедших «за ленточку». Кстати, недавно на оперативном совещании одна из наших коллег получила официальную личную благодарность от командования одного из подразделений Министерства обороны РФ за ее вклад в укомплектование бойцов необходимым им снаряжением, — отметил председатель правления ООО «СВГК» Денис Волков.