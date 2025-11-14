Газовики поддержали более 250 самарских семей участников СВО

Установка газовых котлов и плит, перенос и ремонт газопроводов и их опор, установка компенсаторов, монтаж приборов учета газа и другие работы общей стоимостью более 1,6 миллионов рублей специалисты «СВГК» провели в Самарской области бесплатно по заявкам членов 149 семей участников специальной военной операции. На особом контроле руководства предприятия и выполнение заявок семей мобилизованных бойцов на подключение газа к их домовладениям — на данный момент по программе социальной газификации выполнено уже 109 таких договоров.
Оказывая поддержу семьям бойцов, газовики помогают выполнять боевые задачи и воинам. Добровольческому отряду «Барс-16» и 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, помимо предметов первой необходимости и медикаментов, компания передала также несколько производственных автомобилей.
— Мы всегда на связи с нашими отделениями в районах Самарской области и муниципальными властями. И если откуда-то поступает заявка на поддержку семьи участника СВО, мы стараемся помочь в ремонте газового оборудования или строительстве газопровода максимально быстро. И, конечно же, не забываем про семьи наших сотрудников, ушедших «за ленточку». Кстати, недавно на оперативном совещании одна из наших коллег получила официальную личную благодарность от командования одного из подразделений Министерства обороны РФ за ее вклад в укомплектование бойцов необходимым им снаряжением, — отметил председатель правления ООО «СВГК» Денис Волков.