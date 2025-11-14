Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 14 ноября, которое проходит по Дворце Независимости, раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение. Об этом сообщает БелТА.
— Поменялось отношение белорусов к мирному атому, — уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что по данным социологов, в начале строительства Белорусской АЭС его поддерживало 60% белорусов, а сегодня при учете работы и других положительных факторов -уже более 80%.
