Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение

Лукашенко сказал, к чему именно поменялось отношение белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 14 ноября, которое проходит по Дворце Независимости, раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение. Об этом сообщает БелТА.

— Поменялось отношение белорусов к мирному атому, — уточнил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что по данным социологов, в начале строительства Белорусской АЭС его поддерживало 60% белорусов, а сегодня при учете работы и других положительных факторов -уже более 80%.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.

Тем временем Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.

Вместе с тем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

