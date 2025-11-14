Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном приостановили

Организаторы паромного сообщения между Трабзоном и Сочи приостановили работу линии минимум на 10 дней, ожидая официального разъяснения от министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр, новые бронирования временно прекращены, хотя спрос со стороны пассажиров сохраняется.

Приостановка последовала за срывом пилотного рейса: паром Seabridge, вышедший из Трабзона 5 ноября, так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, проведя в ожидании более двух с половиной суток. Судно вернулось в Турцию 9 ноября, а пассажиры покинули борт лишь на следующий день. По словам господина Чакыра, компании пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса и вернуть деньги более чем 100 клиентам, бронировавшим билеты на ноябрь и декабрь.

Причины отказа в заходе судна остаются предметом переговоров между транспортными ведомствами двух стран. Источники агентства в Турции отмечают, что вопрос согласования рейсов обсуждается на межведомственном уровне.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее указывал на неподготовленность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. В частности, речь идет о нехватке мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска. Минтранс РФ подтвердил, что действующий пункт пропуска оснащен всем необходимым для приема иностранных судов, однако ИДК не были предусмотрены изначальным проектом и могут быть установлены дополнительно.

Гендиректор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян подчеркивал, что заход Seabridge был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. Паромная линия «Сочи—Трабзон—Сочи» зарегистрирована Минтрансом РФ как круглогодичная и имеет статус регулярной до конца 2027 года. Несмотря на это, первый за 14 лет рейс был фактически сорван, что поставило под вопрос сроки возобновления сообщения.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше