Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном приостановили

Приостановка последовала за срывом пилотного рейса: паром Seabridge, вышедший из Трабзона 5 ноября, так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, проведя в ожидании более двух с половиной суток. Судно вернулось в Турцию 9 ноября, а пассажиры покинули борт лишь на следующий день. По словам господина Чакыра, компании пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса и вернуть деньги более чем 100 клиентам, бронировавшим билеты на ноябрь и декабрь.