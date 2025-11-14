В РТ утвердили максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год

Повышение тарифов связано с ростом цен ключевых расходов: топлива — до 10,4%, электроэнергии — на 14,3%, материалов и запчастей — на 11,7%, а также увеличением МРОТ на 20,7% и учетом затрат на новые автобусы и троллейбусы.