Рост нарушений на железнодорожных переездах зафиксировали в Ростовской области

За период с января по октябрь на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги было отмечено 630 нарушений правил дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий выросло до 33, в результате которых пять человек погибли и 15 получили травмы. Причем четыре из этих ДТП произошли в Ростовской области.