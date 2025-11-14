Ричмонд
Рост нарушений на железнодорожных переездах зафиксировали в Ростовской области

За десять месяцев на переездах СКЖД зафиксировано 630 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

За период с января по октябрь на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги было отмечено 630 нарушений правил дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий выросло до 33, в результате которых пять человек погибли и 15 получили травмы. Причем четыре из этих ДТП произошли в Ростовской области.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 26 ДТП, но с более тяжелыми последствиями — семь погибших и шесть пострадавших. Наибольшее количество инцидентов в этом году зарегистрировано в Республике Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях.

